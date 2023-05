Jacobelli “assolve” Allegri: «Ha fatto i salti mortali carpiati». Il giornalist spezza una lancia in favore dell’allenatore

Il giornalista Jacobelli a Maracanà su Tmw Radio ha spezzato una lancia in favore di Allegri all’indomani dall’eliminazione della Juve in Europa League.

JACOBELLI – «Sul campo, alla luce di tutto quello che gli è capitato, a partire dall’infortunio di Pogba in estate, ha fatto i salti mortali carpiati senza rete. ha schierato 105 formazioni diverse su 105 partite non per suo volere ma perché non aveva mai tutta la rosa a disposizione».

The post Jacobelli “assolve” Allegri: «Ha fatto i salti mortali carpiati» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG