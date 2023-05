Juventus Under 17: esordio amaro per tre bianconeri all’Europeo che hanno giocato con l’Italia contro la Spagna

Esordio amaro giovedì 18 maggio nel Gruppo B per l’Italia che, dopo essere passata in vantaggio contro la Spagna con la rete di Ragnoli Galli, viene raggiunta e superata dalla doppietta di Guiu. Ottimo minutaggio per Bassino e Crapisto della Juventus Under 17 che hanno giocato l’intero match, mentre Pagnucco è subentrato al 71′ al posto di Cocchi.

Ora gli Azzurrini sono attesi da altre due sfide contro Serbia prima e Slovenia poi per chiudere la fase a gironi. È ancora viva la speranza di qualificazione ai quarti di finale.

The post Juventus Under 17: esordio amaro per tre bianconeri all’Europeo appeared first on Juventus News 24.

