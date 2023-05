Il noto giornalista Xavier Jacobelli si è espresso così sulla partita che l’Inter dovrà affrontare contro il Verona al Bentegodi

Intervenuto tramite TMW, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato della situazione attuale dell’Inter in questo infrasettimanale.

LE PAROLE – «Chi rischia di più tra Inter e Milan? Secondo me entrambe. Il Verona da quando lo sta allenando Zaffaroni ha cambiato passo, da gennaio in poi è rientrato nella lotta per la salvezza e nessuno se lo sarebbe aspettato. La Cremonese invece sta lottando, lo ha dimostrato anche con la Fiorentina in Coppa Italia. Dovranno essere brave a preservare le energie in vista della Champions».

L’articolo Jacobelli: «Inter e Milan dovranno dosare le energie per la Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG