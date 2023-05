Sempre più vicino il riscatto della Salernitana nei confronti del talentino dell’Inter Lorenzo Pirola. La situazione

Lorenzo Pirola sta facendo una buona stagione alla Salernitana: 20 presenze di cui 11 da titolare e 2 reti. I granata sembrano seriamente intenzionati a riscattare a 5 milioni il ragazzo dall’Inter.

Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri però stanno rivalutando un suo possibile controriscatto a quota 13 milioni: cifra alta, ma staremo a vedere come si evolverà la situazione in estate.

L’articolo Pirola-Inter, vicino il riscatto della Salernitana proviene da Inter News 24.

