Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua in vista di questo turno di Serie A in cui l’Inter sfiderà l’Hellas Verona

Intervenuto in collegamento su Sky Sport, Paolo Condò ha detto la sua in vista di questo turno di campionato nel quale l’Inter giocherà fuori casa contro l’Hellas Verona.

LE PAROLE –: «Questa la singola giornata più importante in cui ci saranno tre scontri diretti per la zona Champions. Quattro delle sei squadre in corsa giocheranno le semifinali di coppa, oggi gli allenatori di Inter, Milan, Juve e Roma devono correre un rischio provando a vincere le rispettive sfide senza sprecare le energie degli uomini migliori. In 3-4 giorni ci si giocherà tutto».

