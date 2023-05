Riccardo Trevisani ha detto la sua in vista di questo turno di campionato, in particolare sulle sfide che affronteranno Inter e Milan

Intervenuto dagli studi Mediaset di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così di questo trentatreesimo turno di campionato, soffermando sulle sfide che riguardano l’Inter e il Milan.

LE PAROLE –: «Inter e Milan hanno la semifinale di Champions League e l’una contro l’altra. Fino a questo momento, con tanto turnover non hanno avuto un grande rendimento in campionato, per cui credo sia complicato camminare in maniera poderosa in questo momento. Occhio all’Atalanta, che ha un’ottima rosa, un grande allenatore e non ha le coppe».

L'articolo Trevisani: «Inter e Milan, occhio al turnover, non hanno avuto un grande rendimento» proviene da Inter News 24.

