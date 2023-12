Il giornalista Xavier Jacobelli non fa drammi dopo il pareggio dell’Inter contro la Real Sociedad di ieri sera

Il commento di Jacobelli sul Corriere dello sport dopo il pari tra Inter e Real Sociedad.

«Il pareggio finale ha permesso ai baschi di vincere il gruppo D per presentarsi al sorteggio del 18 dicembre in una posizione migliore rispetto a nerazzurri. Sulla carta, poiché il precedente di un anno fa potrebbe risultare beneaugurante: anche allora l’Inter si piazzò seconda, alle spalle del Bayern, negli ottavi incontrò il Porto e sappiamo com’è andata a finire lungo la strada che ha portato sino a Istanbul. Sappiamo anche come finì nel 2010, seconda nel girone alle spalle del Barcellona e poi…».

