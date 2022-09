Sono queste le parole del direttore di TuttoSport, Xavier Jacobelli che parla dell’Inter dopo la vittoria in Champions League.

Ecco le parole di Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport che parla così della prestazione dell’Inter in Champions League: “L’Inter può fare tanto in Champions League. Simone Inzaghi sta dimostrando nervi saldi, lucidità e capacità di gestire la squadra in un momento così complicato. Il calcio oggi non ti permette di sbagliare e lui sta riuscendo a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi.“

Simone Inzaghi

Fabio Capello a Sky Sport, parla dell’inserimento di Acerbi in rosa: “Mi è sembrato già un leader in una squadra nuova, non a caso durante la partita ha richiamato un compagno che ha permesso un cross troppo facile a un avversario. Il successo di Plzen comunque, dà morale e fiducia all’Inter.“

Mkhitaryan a Sport Mediaset parla così dopo la vittoria: “Sappiamo che l’Udinese sta meglio rispetto la scorsa stagione. Siamo pronti per una battaglia, sappiamo quello che dobbiamo fare e vogliamo vincere questa partita perché vogliamo continuare la strada che abbiamo iniziato.“

