Allo Stadio Meazza, la sfida Milan Dinamo Zagabria valida per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Meazza, la sfida tra Milan e Dinamo Zagabria valida per la seconda giornata della Champions League 2022-23.

Sintesi Milan Dinamo Zagabria 2-1 MOVIOLA

1′ Inizia il match

5′ Tiro Tonali – azione manovrata del Milan sulla fascia destra d’attacco, scambiano Diaz e Saelemaekers, il belga crossa trovando Tonali. Conclusione di testa alta

8′ Tiro Giroud – ancora buona azione di Saelemaekers che serve Giroud, il francesce lotta da terra e difende palla, si gira e calcia, conclusione alta

15′ Prova a spingere il Milan, attenta la difesa della Dinamo Zagabria

20′ Occasione Milan – Brahim Diaz recupera palla e lancia in contropiede Leao, il portoghese prova a sfruttare la sua velocità ma sul più bello viene chiuso in corner dalla difesa

27′ Tiro Moharrami – azione manovrata della Dinamo Zagabria da sinistra a destra d’attacco palla che finisce al giocatore ospite che salta Theo e calcia, attento Maignan

38′ Tiro Saelemaekers – il belga riceve palla e si mette in proprio puntando l’area di rigore, riento e tiro ma conclusione centrale

43′ Calcio di rigore per il Milan – azione manovrata del Milan scambio tra Diaz e Tomori con quest’ultimo che verticalizza per Leao, toccato in area da Sutalo, l’arbitro indica il dischetto

45′ Gol Giroud – il francese si presenta dal dischetto e non sbaglia, portiere da una parte, palla dall’altra

45′ + 1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

46′ Gol Saelemaekers – contropiede magistrale del Milan, lancio per Giroud che appoggia per Diaz che allarga per Leao che punta e cross, arriva il belga che di testa anticipa tutti e batte Livakovic

56′ Gol Orsic – manovra sulla sinistra d’attacco della Dinamo Zagabria, gran movimento di Petkovic che si gira e serve in area il compagno che da due passi batte Maignan

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Dinamo Zagabria 2-1: risultato e tabellino

MILAN (4-3-2-1) : Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, DEst, Kjaer, Messias, Pobega, Krunic, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli.

DINAMO ZAGABRIA (5-3-2) : Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharammi, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. A disp.: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Baturina, Emreli, Bockaj, Drmic, Marin, Theophile-Catherine, Bulat, Dilaver. All.: Cacic.

ARBITRO: Jesús Gil Manzano

AMMONITI: 50′ Pioli;

RETI: 45′ Giroud; 46′ Saelemaekers; 56′ Orsic;

