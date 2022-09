Saelemaekers fa tremare San Siro: il Milan raddoppia sulla Dinamo Zagabria al 47′ minuto

Il Milan raddoppia subito all’inizio della ripresa con la rete di Alexis Saelemaekers al 47′ minuto.

Contropiede magistrale del Milan, lancio per Giroud che appoggia per Diaz che allarga per Leao che punta e cross, arriva il belga che di testa anticipa tutti e batte Livakovic.

