Ecco le parole di Xavier Jacobelli su TMW Radio parla del Milan e della situazione attuale dei rossoneri, ecco cosa dice.

Sono queste le parole di Xavier Jacobelli che ha parlato del Milan su TMW Radio, ecco cosa dice sui rossoneri: “L’ultima volta che il Milan ha giocato un ottavo era il 2014, quando venne sconfitto 4-1 dall’Atletico. In questi anni sono successe molte cose. Gli ultimi tre hanno dato una svolta. E’ stata una qualificazione importante, figlia di quell’esclusione di tre anni fa dall’EL.“

Conclude il giornalista: “Il risultato ottenuto non è frutto del caso. Ci sono stati tre cambi di società, ma tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un gioco di squadra perfetto, che vede coinvolti i dirigenti, Maldini e Massara ma anche Pioli con la squadra. Pioli si è guadagnato la fiducia e la riconferma“.

