Xavier Jacobelli parla a TMW Radio, ecco cosa dice il giornalista sul Milan per quanto riguarda la situazione del rinnovo di Leao.

Sono queste le parole di Xavier Jacobelli che parla a TMW Radio del possibile rinnovo del forte attaccante esterno Leao con il Milan, ecco le parole: “Se si farà? La volontà di Cardinale c’è, sarebbe un grande colpo il suo rinnovo. I segnali sono positivi, ma fino a quando non ci sono le firme…però c’è la volontà del giocatore, che è importante. E c’è la volontà del club di accontentare il giocatore.“

Il rinnovo di Leao con il Milan non è facile, il valore del calciatore è cresciuto a dismisura e l’interesse dei grandi club della Premier League e della Liga si fa sentire in maniera molto consistente. Il calciatore si trova molto bene a Milano, ma le cifre che possono essere proposte come ingaggio dalle squadre inglesi non sono minimamente arrivabili. Servirà avvicinarci entrambi per continuare questo sposalizio, come successo con il terzino Theo Hernandez.

