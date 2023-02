Sono queste le parole del giornalista Xavier Jacobelli che su TuttoSport parla dell’Inter, ecco cosa dice anche su Inzaghi.

In un video su TuttoSport, il giornalista Xavier Jacobelli parla così dell’Inter ma soprattutto difende Simone Inzaghi: “Nell’arco della sua esperienza milanese ha vinto 2 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Italia, è arrivato secondo dietro al Milan nell’ultimo campionato, attualmente è negli Ottavi di finale di Champions League, è semifinalista in Coppa Italia e secondo in campionato.“

Conclude così: “Un marziano che piombasse ad Appiano Gentile si domanderebbe perché ci sia chi, insieme al mondo interista, mette in discussione uno dei più bravi allenatori del nostro calcio. Nonostante le difficoltà che sta affrontando la proprietà, sta guidando l’Inter nel modo migliore. Ecco perché metterlo in discussione è un esercizio che non sta né in cielo né in terra.“

