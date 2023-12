Le parole di James Rodriguez sulla sua esperienza in Qatar: «La vita e la cultura sono molto difficili, ho avuto difficoltà ad adattarmi»

James Rodriguez ha raccontato in una intervista a Globo Esporte sulla sua esperienza in Qatar, con la maglia con la maglia dell’Al-Rayyan e anche sui suoi trascorsi in Germania. Di seguito le sue parole.

QATAR – «La vita e la cultura in Qatar sono molto difficili, era un paese al quale ho avuto difficoltà ad adattarmi. Tutti sanno che nel calcio, sotto le docce, tutti i giocatori sono nudi, ma io non potevo fare nemmeno quello. I miei colleghi mi hanno detto che era proibito. Faceva paura. Ai pasti tutti mangiano con le mani, ho chiesto le posate e mi hanno detto di no»

GERMANIA – «È un Paese freddo e anche la gente è fredda. C’erano in cui mi svegliavo e faceva freddo, un freddo gelido, pensavo solo a cosa diavolo ci facevo lì».

