Inter, ore decisive per il trasferimento di Tajon Buchanan in nerazzurro: trattative in fase avanzata con il Bruges

L’Inter ha ripreso i negoziati col Bruges, interrotti nella scorsa primavera, con l’obiettivo di trasferire il talentuoso giocatore canadese Tajon Buchanan alla corte di Simone Inzaghi durante la prossima finestra di mercato invernale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano belga De Morgen, i negoziati sono in fase avanzata, grazie anche all’impegno dell’amministratore delegato del Bruges, Vincent Mannaert. Si dice che i colloqui siano nella loro fase finale, e il Bruges potrebbe accettare un’offerta di dieci milioni di euro, come ha già fatto in passato per altri talenti in squadra. Nel caso di una cessione, il club belga non ha l’intenzione di cercare un sostituto per Buchanan.

