Javi Gil Puch, altro colpo in prospettiva: il classe 2006 in arrivo dall’Alaves. Tutti i dettagli

Nuovo colpo in prospettiva per la Juve sul mercato. Come riportato da goal.com, è in arrivo dal Deportivo Alavés il difensore classe 2006 Javi Gil Puch.

Il centrale spagnolo dovrebbe inizialmente rinforzare la Juventus Next Gen. Un altro importante colpo in prospettiva, dunque, da parte di Tognozzi.

