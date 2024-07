L’ex attaccante, ha giocato anche una stagione in rossonero, ora allenatore del Numancia Javi Moreno ha detto la sua sull’attaccante spagnolo.

MilanNews ha intervistato Javi Moreno che ha lodato il Milan per l’ormai imminente acquisto di Morata. “Il Milan non sbaglia con lui. Giocatore già rodato, che ha giocato le grandi competizioni e in grandi squadre come Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico. Per esperienza e qualità sicuramente un grande affare”.

La sue caratteristiche

“È un giocatore che lavora molto per la squadra e fa sì che gli altri beneficino del suo lavoro. Quest’ultimo aspetto non va sottovalutato. In questo Milan può fare benissimo. Il suo Europeo è stato molto buono, è stato un degno capitano che si è sacrificato tanto per il collettivo”.

Alvaro Morata

Le critiche per i pochi goal realizzati

“Si sottovaluta il fatto che i compagni segnano grazie al suo lavoro. Poi, certo, da un centravanti ti aspetti tanti gol. Alvaro è comunque uno che non fa mancare il suo apporto sotto questo profilo, ma effettivamente la storia dice che non è uomo da 20-25 gol ma da 13-14. Diciamo che è l’altra faccia della medaglia del suo essere generoso”.

Assenza di attaccanti di livello in Spagna

“C’è Iago Aspas che non è più giovanissimo, c’è Joselu. Diciamo che c’è una lista di 4-5 attaccanti di livello ma nessuno ai livelli di Mbappé o Cristiano Ronaldo. A oggi in Spagna fai fatica a trovare un centravanti che garantisca tanti gol”.

