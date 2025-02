Joao Félix al Milan a una sola condizione: intreccio di mercato triplo, Ibra “pronto” all’offerta irrinunciabile

Joao Félix al Milan a una sola condizione. Ibra starebbe già valutando l’offerta giusta per sbrogliare un intreccio di mercato triplo.

Dopo l’inattesa e dolorosa eliminazione dalla Champions League, il Milan si prepara a voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo per il proprio futuro. Cardinale avrebbe già preso in mano la situazione, avviando una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà non solo la rosa, ma anche i vertici del club. Ma le sorprese non finiscono qui: Ibrahimović sarebbe già al lavoro per sondare la possibilità di portare Joao Félix in rossonero, con il giocatore che sembra sempre più coinvolto in un intreccio di mercato triplo. Il futuro del Milan si fa sempre più intrigante e, con una serie di operazioni che potrebbero ribaltare le dinamiche interne, il club potrebbe tornare a competere ai massimi livelli.

Joao Félix e il rapporto particolare con Conceicao

Joao Felix, nato nel 1999, è sbarcato al Milan durante l’ultimo calciomercato invernale, grazie a un accordo di prestito secco fino al 30 giugno con il Chelsea. Fin dal suo arrivo, l’allenatore del Milan, Sérgio Conceição, ha dato ampio spazio al giocatore, schierandolo immediatamente in campo. L’esordio è avvenuto in Coppa Italia contro la Roma, seguito da una presenza fissa nei match successivi, incluso l’importante confronto in Champions League contro il Feyenoord. L’intesa tra l’allenatore portoghese e il talento in prestito si è rivelata subito eccellente, facilitata anche dalla condivisione del medesimo procuratore, Jorge Mendes, creando un solido legame tra i due.

Pronto il piano per Joao Félix in rossonero

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan sta già pianificando il futuro di Joao Felix all’interno della squadra. La dirigenza rossonera, dimostrandosi molto soddisfatta dell’impatto del giocatore, è al lavoro per negoziare con il Chelsea il prolungamento del prestito fino al 30 giugno 2026. L’idea sarebbe quella di includere nell’accordo anche un’opzione per il diritto di riscatto, da valutare più avanti, garantendosi così la flessibilità per prendere una decisione definitiva sulla base delle prestazioni del giocatore e delle esigenze della squadra.

