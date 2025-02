Via Moncada e ribaltone ai piani alti del Milan: Cardinale vuole un nuovo DS, ecco la mossa a sorpresa per il futuro

Via Moncada e ribaltone ai piani alti del Milan. Cardinale starebbe preparando un netto restyling societario per il futuro rossonero.

Il Milan sta vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative, con una posizione distante dalla zona Champions in campionato e l’eliminazione prematura in Europa, dove è stato sconfitto da un Feyenoord tutt’altro che invincibile. La delusione è palpabile, e in estate si preannuncia una vera e propria rivoluzione, non solo in campo ma anche ai vertici della società. Un segno di questo cambiamento è la proposta clamorosa avanzata a Theo Hernandez, dopo le sue scuse pubbliche per l’espulsione in Champions. Ma le sorprese non finiscono qui: si parla di altri ribaltoni ai piani alti, con possibili cambiamenti che potrebbero coinvolgere figure di grande rilievo. Il futuro del Milan si prospetta incerto, ma con la promessa di un ritorno alla competitività.

Grandi cambiamento ai piani alti del Milan

Antonio D’Ottavio, fino a poco tempo fa al timone della direzione sportiva del Milan, lascia un vuoto importante da colmare per le strategie future del club. Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato, ha assunto temporaneamente le responsabilità in attesa di individuare il sostituto ideale. La ricerca è guidata da Gerry Cardinale, mente di RedBird Capital Partners e proprietario rossonero, che mira a trovare una figura di spicco in grado di inserirsi armoniosamente nel tessuto dirigenziale, apportando esperienza e visione al fianco di figure chiave come lo stesso Furlani e Zlatan Ibrahimović.

Cardinale vuole un nuovo DS: i nomi

Al momento, quattro sono i profili considerati i più idonei per ricoprire l’incarico. Fabio Paratici, ex dirigente di Juventus e Tottenham, si appresta a rientrare nel mondo del calcio dopo un periodo di squalifica che terminerà nel luglio 2025. Andrea Berta, noto per il suo operato all’Atlético Madrid, François Modesto, precedentemente al Monza e attualmente favorito secondo diverse fonti, e Igli Tare, con un passato importante alla Lazio, completano la lista dei possibili futuri direttori sportivi. La competizione è aperta e il Milan valuta attentamente ogni opzione per garantire la scelta più adatta alle proprie ambizioni. L’eventuale arrivo di un nuovo direttore sportivo – sottolinea La Repubblica – avrà ripercussioni anche sulla struttura attuale del club, con Geoffrey Moncada, attuale responsabile dell’area tecnica, pronto a fare un passo indietro. Moncada, in scadenza di contratto, potrebbe tornare a concentrarsi sullo scouting, settore in cui ha già dimostrato grandi competenze.

