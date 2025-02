“Sono bugie inaccettabili”, il rossonero esplode sui social: parole al veleno contro i “calunniatori”, ecco la verità

“Sono bugie inaccettabili”, il rossonero esplode sui social. Le parole del giocatore mettono fine al caso montato nelle ultime ore.

Il Milan sta attraversando un momento critico, e l’eliminazione dalla Champions League ha riacceso vecchie tensioni in un ambiente già turbato. La rivelazione de La Repubblica ha portato alla luce uno scontro molto acceso tra il tecnico Conceição e uno dei senatori della squadra, il quale avrebbe addirittura richiesto la cessione. Un episodio che conferma quanto la situazione stia diventando sempre più tesa. A rendere ancora più polemica la vicenda, nelle ultime ore il giocatore in questione ha risposto in modo piccato sui social, con parole decisamente forti che lasciano poco spazio ai dubbi.

“Sono bugie inaccettabili”, il rossonero esplode sui social

Il giocatore in questione è Pulisic, il Capitan America rossonero. Il giocatore, da quanto emerso, avrebbe discusso negli spogliatoi di Zagabria con il mister, non condividendone scelte e metodi di lavoro. Situazione che sarebbe sfociata nell’incredibile richiesta del giocatore di essere ceduto. Quanto di più falso, perché lo stesso Pulisic prende la parola sui social e afferma: “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”.

Christian Pulisic: "Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club… pic.twitter.com/VBjCrtwATm — AC Milan (@acmilan) February 20, 2025

La risposta che ci voleva: bravo Pulisic

Le parole di Pulisic sono arrivate come una boccata d’aria fresca in casa Milan, spegnendo sul nascere una polemica che, in un momento delicato come questo, avrebbe rischiato di distrarre ulteriormente la squadra. Il giocatore ha chiarito con fermezza che le voci circolate nelle ultime ore sono completamente infondate, rassicurando i tifosi rossoneri e mettendo fine a speculazioni che non fanno bene all’ambiente. Con questo intervento, Pulisic ha dimostrato di voler concentrarsi solo sul campo, contribuendo a riportare un po’ di serenità in un periodo difficile per il Milan.

