Alta tensione Milan, scontro durissimo tra Conceicao e un senatore che ha chiesto la cessione: volano stracci a Milanello

Alta tensione Milan, scontro durissimo tra Conceicao e un senatore che ha chiesto la cessione. La Repubblica svela un retroscena incredibile.

L’eliminazione dalla Champions ha lasciato un segno profondo in casa Milan, con una delusione palpabile che si mescola a un senso di incertezza sul futuro. Oltre alla consapevolezza di dover riflettere su scelte importanti, si parla già di una corposa rivoluzione in estate. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un doppio caso che, se confermato, potrebbe portare a cambiamenti ancora più drastici all’interno del club. La situazione sembra evolversi velocemente e le sorprese non mancheranno, con la dirigenza pronta a prendere decisioni che potrebbero stravolgere definitivamente la rosa. I tifosi restano in attesa, con grande apprensione.

Scontro durissimo con Conceicao: ha chiesto la cessione

Le acque si agitano in casa Milan dopo l’eliminazione dalla Champions League. Una situazione di tensione nello spogliatoio è stata messa in evidenza, con particolare riferimento ai difficili rapporti tra alcuni giocatori e l’allenatore. Stando a quanto riportato da La Repubblica, non tutti i membri della squadra apprezzerebbero i metodi adottati dal tecnico, con rapporti deteriorati al punto da provocare richieste esplicite di trasferimento. Un esempio calzante è quello di Christian Pulisic, il quale, a seguito di un confronto diretto con l’allenatore avvenuto a Zagabria, avrebbe espresso la volontà di essere ceduto se la situazione ai vertici tecnici non dovesse cambiare.

I casi al Milan sono due: la situazione

Anche Youssouf Fofana vivrebbe un momento di difficoltà, non essendosi integrato appieno negli schemi voluti dal tecnico, cosa che lo ha visto partire in diverse occasioni dalla panchina. Il pareggio per 1-1 ottenuto dal Milan contro il Feyenoord nella notte che ha visto anche l’espulsione di Theo Hernandez, non ha fatto altro che aggravare una situazione già di per sé critica. L’eliminazione dalla competizione europea ha amplificato le voci di un malcontento di fondo, che va oltre il semplice risultato sportivo, gettando ombre sul futuro immediato della gestione tecnica e dei giocatori chiave come Pulisic e Fofana.

Leggi l’articolo completo Alta tensione Milan, scontro durissimo tra Conceicao e un senatore che ha chiesto la cessione: volano stracci a Milanello, su Notizie Milan.