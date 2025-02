Colpo di scena Theo, dopo le scuse la proposta clamorosa del Milan: svelata l’incredibile condizione offerta al francese

Colpo di scena Theo, dopo le scuse la proposta clamorosa del Milan. La condizione posta dalla società al francese in merito al futuro.

Il Milan sta attraversando un momento delicato, con il post Feyenoord che potrebbe portare sviluppi inattesi. La società sembra intenzionata a mettere in atto una rivoluzione, riflettendo attentamente sul futuro. Theo Hernandez, dopo la deludente prestazione di martedì sera, ha espresso scuse sincere con parole che hanno colpito tutti. La sua situazione potrebbe ora cambiare drasticamente, ma c’è una condizione: il difensore dovrà dimostrare, con fatti concreti, di essere pronto a riprendersi e a rimettersi al servizio della squadra. Il futuro di Theo, così come quello del club, appare ora incerto ma carico di potenziali evoluzioni.

Dopo le scuse di Theo, la clamorosa proposta del Milan

Nonostante le scuse, il futuro di Theo Hernández al Milan appare nebuloso. Il suo contratto, in scadenza nel giugno 2026, è al centro di una questione complicata. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il giocatore si trova di fronte alla necessità di rivedere le proprie pretese economiche per poter proseguire la sua avventura in rossonero. Il Milan – scrive Tuttosport – sembra intenzionato a mantenere l’attuale ingaggio del calciatore, senza offrire aumenti, posizione che potrebbe allontanare Hernández dal rinnovo se le sue richieste dovessero rimanere alte.

La posizione di Theo sul mercato

Il mercato si mostra altresì attento alla situazione del difensore francese. Nonostante un calo di forma, il talento e le potenzialità di Hernández non passano inosservate. In passato, club come il Como hanno mostrato interesse con un’offerta concreta e il Bayern Monaco ha fatto un sondaggio, seppur timido, per valutarne l’acquisto. Questi movimenti di mercato indicano che, malgrado un momento non brillante, Theo Hernández potrebbe comunque rappresentare un’opportunità interessante per squadre alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo.

Leggi l’articolo completo Colpo di scena Theo, dopo le scuse la proposta clamorosa del Milan: svelata l’incredibile condizione offerta al francese, su Notizie Milan.