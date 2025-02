Maignan in partenza, “terremoto” in casa Milan: “fissato” il prezzo per la cessione, spunta la “conferma” che fa tremare i tifosi

Maignan in partenza, “terremoto” in casa Milan. Il Corriere della Sera svela la cifra per cui i rossoneri potrebbero aprire alla cessione.

Il Milan, dopo la pesante sconfitta contro il Feyenoord in Europa, è costretto a riflettere sul proprio futuro. In casa rossonera, nessuno sembra più intoccabile. Le voci che si rincorrono sono preoccupanti: la prossima estate potrebbe segnare un cambiamento radicale, con numerose cessioni. In particolare, si parla di un possibile blitz di Ibrahimović in Spagna, con l’intento di finalizzare un nuovo acquisto. Intanto, anche Maignan è al centro di incertezze, nonostante si fosse parlato di un rinnovo imminente. I tifosi rossoneri guardano con apprensione al futuro, incerti sulle scelte che verranno prese.

Si apre il caso Maignan: può partire a giugno

La situazione di Mike Maignan rivela un altro aspetto interessante della strategia milanista. Il rinnovo dell’estremo difensore è vicino, con un contratto in scadenza nel 2028 e uno stipendio annuo di 5 milioni di euro netti. Tuttavia -scrive Il Corriere della Sera – il Milan si mostra aperto a valutare eventuali offerte, purché queste siano considerevoli, nell’ordine di 50 milioni di euro. Nonostante il ruolo chiave di Maignan e il recente riconoscimento come capitano della squadra, il Milan appare dunque pronto ad ascoltare proposte per il suo portiere, in un’ottica di valutazione attenta delle opportunità di mercato.

Dopo Maignan, anche Theo in bilico: il punto

Uno dei nomi più discussi è quello di Theo Hernández, il cui futuro appare incerto. Nonostante la richiesta di un significativo aumento salariale, da 4,5 a 7 milioni di euro netti all’anno, le porte per un rinnovo sembrano tutt’altro che chiuse. La direzione del Milan, tuttavia, potrebbe optare per una cessione al termine della stagione, cercando di monetizzare da una situazione contrattualmente complicata. Una strategia che rivela la volontà del club di gestire al meglio le proprie risorse finanziarie in vista dei futuri impegni.

