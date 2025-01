Joao Felix, gol segnati in carriera: è proprio quello che serva al Milan? Un’analisi del possibile colpo rossonero per gennaio.

Il Milan sta affrontando un mercato particolarmente complicato, dove le necessità della squadra sembrano scontrarsi con la realtà economica e le difficoltà a concretizzare i sogni di rinforzo. Il tecnico Conceicao ha più volte evidenziato la necessità di aggiungere qualità alla rosa, esprimendo preoccupazione per la situazione attuale, soprattutto dopo la sconfitta contro la Juventus. Il Milan è infatti alle prese con una rosa incompleta, dove alcuni reparti risultano decisamente sotto pressione.

Inoltre, l’infermeria a Milanello è affollata come non capitava da tempo, con numerosi giocatori fuori per infortuni. Questo complica ulteriormente il lavoro di Conceicao, che si trova a dover gestire una squadra decimata fisicamente, oltre a dover fare i conti con un mercato che fatica a decollare. I nomi accostati al club sono stati molti, da Rashford a Walker, ma finora nessuna trattativa si è concretizzata.

Joao Felix, gol segnati in carriera: è proprio quello che serva al Milan?

Nelle ultime ore, però, è emerso il nome di Joao Felix, attaccante del Chelsea. Il suo profilo potrebbe essere l’elemento giusto per dare una scossa alla squadra, ma i dubbi non mancano. I tifosi si chiedono se il portoghese possa davvero essere l’acquisto ideale per il Milan, considerando i pro e i contro di un’operazione che, se realizzata, avrebbe un impatto notevole, suscitando sicuramente molte discussioni tra i sostenitori rossoneri. Ma quanti gol ha fatto in carriera, e soprattutto, è proprio quello che serve al Milan? Di seguito un’analisi del possibile colpo rossonero.

Joao Felix, è un colpo da fare?

Il Milan, ma soprattutto i tifosi, si interrogano sulla bontà del possibile colpo Joao Felix dal Chelsea. Che ai rossonero serva un colpo in attacco è fuori di dubbio, che possa essere il portoghese l’uomo giusto è tutto da vedere. A Milanello si avverte forte il bisogno di un giocatore che possa vedere la porta, che possa quindi portare in dote un quantitativo di reti tale da poter essere decisivo. Lo spagnolo in forza al Chelsea è senza dubbio un giocatore che ha un particolare feeling con la rete, non c’è che dire. Joao Felix ha giocato in tutti i ruoli d’attacco, da ala fino ad attaccante centrale, passando per seconda punta. Paragonato spesso al più celebre connazionale Rui Costa, il portoghese ha segnato 38 reti in 137 gare giocate da seconda punta, 22 in 68 da ala sinistra, 15 in 42 da punta centrale, 10 in 17 da trequartista e infine 2 in 16 d ala destra. Ciò che colpisce del giocatore oltre a una straordinaria versatilità offensiva e vena realizzativa, è anche l’apporto decisivo in zona assist elevatissimo, quasi paragonabile al numero di gol segnati. Si evince facilmente che il giocatore possa rappresentare quel tassello mancante al Milan, capace infatti di offrire quella verticalità richiesta da Conceicao, supportando a meraviglia il terminale offensivo, stazionando sempre nelle sue zone, e agendo come raccordo tra centrocampo e attacco. Esattamente ciò che manca attualmente al Milan, in cui spesso vediamo Morata o Abraham troppo soli a completare il reparto offensivo. La sua vena realizzativa, unita alla capacità di giocare con i compagni, potrebbero essere le doti ideali per rinforzare il Milan a gennaio, pur consapevoli non si tratti della prima punta tanto richiesta dai tifosi. João Félix è infatti un attaccante versatile, capace di adattarsi a più ruoli, da trequartista a seconda punta. La sua velocità, agilità e tecnica lo rendono un avversario difficile da fermare, mentre il controllo di palla e il dribbling gli permettono di superare facilmente gli avversari. Abile nella finalizzazione, calcia con entrambi i piedi ed è preciso nei rigori. Le sue doti, simili a quelle di Rui Costa, gli hanno consentito di emergere tra i migliori talenti d’Europa, attirando l’interesse di top club.

Joao Felix, è l’uomo giusto per Conceicao

La carriera di João Félix ha conosciuto una rapida ascesa. Dopo aver impressionato al Benfica con 20 gol in 43 partite nella stagione 2018/19 e aver conquistato il titolo portoghese, ha attirato l’attenzione dell’Atlético Madrid. Nel luglio 2019, il club spagnolo ha pagato la sua clausola rescissoria da 120 milioni di euro, rendendolo il calciatore più costoso della storia dell’Atlético. Nonostante il prezzo elevato, l’esperienza a Madrid è stata segnata da difficoltà, principalmente a causa di un rapporto complesso con l’allenatore Diego Simeone, che ha limitato la sua libertà in campo. Tuttavia, Félix ha lasciato il segno con momenti memorabili, come il gol alla Lokomotiv Mosca che lo ha reso il più giovane a segnare in Champions League con l’Atlético, e il suo contributo decisivo al titolo di campione di Spagna nel 2021. Dopo 131 partite e 34 gol, ha chiuso la sua esperienza all’Atlético nel gennaio 2023, per poi intraprendere una nuova avventura al Chelsea, dove ha continuato a mostrare il suo talento.

LEGGI ANCHE Milan spiazzato: colpo a rischio, ne hanno scelto un altro

Leggi l’articolo completo Joao Felix, gol segnati in carriera: è proprio quello che serva al Milan?, su Notizie Milan.