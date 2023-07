John Elkann: «Lo Stadium porta migliaia di persone a Torino». Le parole dell’ad di Exor

John Elkann, ad di Exor, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa in occasione dei cento anni di proprietà della Juventus da parte della famiglia Agnelli.

STADIUM – Ogni partita casalinga della Juve rappresenta un’occasione per migliaia di persone, che vengono spesso anche da lontano per scoprire Torino, visitare il museo più completo e moderno di una squadra di calcio sa offrire sorprese continue. E sempre in ambito sportivo, sono davvero molti i progetti di innovazione che la Juventus sta portando avanti.

