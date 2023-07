Cobolli Gigli sicuro: «La Juve ha un vantaggio, può competere per lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex presidente

Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ai microfoni di Radio Crc durante Si Gonfia La Rete ha spiegato perché i bianconeri potranno tornare a lottare per lo scudetto.

LE DICHIARAZIONI – «La Juventus se riuscisse ad essere tranquilla e trovare un gioco migliore dell’anno scorso, ha il grande vantaggio di non giocare le coppe per cui potrà giocare settimana dopo settimana senza lo stress psicofisico delle coppe e competere in campionato non per arrivare quarta, ma per avvicinarsi quanto più possibile allo scudetto».

The post Cobolli Gigli sicuro: «La Juve ha un vantaggio, può competere per lo scudetto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG