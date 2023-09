Jorginho preso di mira dai tifosi dell’Arsenal per le sue recenti prestazioni. Su Instagram, un terribile commento coinvolge anche la famiglia del giocatore italobrasiliano.

L’INSULTO – «È un pezzo di ***** del Chelsea. Andatevene dall’Arsenal e digli di tornare in Brasile o in Italia, non è il benvenuto all’Arsenal. Giuro che se indossa di nuovo una maglia dell’Arsenal… Siete tifosi del Chelsea, non vi vogliamo: la famiglia Jorginho è feccia».

«Dovresti essere rimosso da Instagram e vergognarti di te stesso. Sei un bullo» ha risposto la moglie del centrocampista.

