Jorginho Juve, l’affare si può fare a zero con l’”aiuto” dell’Arsenal. ULTIME sul possibile rinforzo a centrocampo

Il nome di Jorginho torna con forza in orbita Juve come possibile rinforzo a centrocampo per la prossima stagione. I bianconeri, come spiega Calciomercato.com, puntano sull’italobrasiliano perché ha il contratto in scadenza a fine stagione e quindi può essere ingaggiato a parametro zero.

Per riuscirci, però, la Juve avrà bisogno dell’”aiuto” dell’Arsenal che vanta un’opzione per il rinnovo di un anno. I bianconeri, quindi, aspettano la mossa dei Gunners prima di dare l’assalto a Jorginho.

