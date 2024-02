Padovano: «Con Vialli c’era un rapporto incredibile, mi manca terribilmente». Il ricordo speciale dell’ex Juve

Padovano nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage ha dedicato un ricordo speciale a Vialli raccontando il rapporto che aveva con lui. Queste le parole dell’ex Juve.

PADOVANO SU VIALLI – «Con Luca c’era un rapporto incredibile e non c’è giorno che non gli dedichi un pensiero. Mi manca terribilmente. Era l’unico che chiamava la mia famiglia per sapere le mie condizioni e questo non l’ho mai dimenticato».

