Kean Juve, l’addio a fine stagione è possibile? Si gioca tutto in 3 mesi. La situazione tra rinnovo e cessione

Kean si gioca il futuro nei prossimi 3 mesi. Come spiegato da Tuttosport, infatti, l’attaccante della Juve non ha voluto rinnovare il contratto fino al 2027 o 2028 prima del trasferimento in prestito, poi saltato, all’Atletico Madrid. La trattativa, quindi, si sposterà a fine stagione.

Le opzioni per il futuro di Kean sono due: o riuscirà a risalire le gerarchie guadagnandosi la permanenza in bianconero, o per lui a fine stagione si apriranno i cancelli in uscita della Continassa. Gli estimatori non mancano, sia in Italia che all’estero, ma molto dipenderà dalla cifra che chiederà la Juve.

