Dimarco: «La crescita dell’Inter è partita dalla finale di Champions. Scudetto? Niente calcoli». Le parole dopo il+12 sulla Juve

Dimarco, esterno dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della crescita della squadra nerazzurra che è a +12 punti sulla Juve.

DIMARCO – «Questa crescita che abbiamo avuto parte dalla finale di Champions dell’anno scorso: abbiamo capito che possiamo giocarcela con tutti. Quest’anno abbiamo iniziato come abbiamo fatto verso la fine dell’anno scorso, di partita in partita. Questa è la cosa che conta. Per il resto delle partite non si possono fare calcoli. Se approcci in modo sbagliato finiscono male. Dobbiamo continuare come stiamo facendo e finire il campionato nel migliore dei modi».

The post Dimarco: «La crescita dell’Inter è partita dalla finale di Champions. Scudetto? Niente calcoli» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG