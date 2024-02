Chiesa via dalla Juve in estate? Se arrivasse una grossa offerta non c’è nessun incedibile per i bianconeri: il prezzo

Federico Chiesa è uno dei più grandi rebus in casa Juve. Col contratto in scadenza nell’estate del 2025 rimane infatti un caso spinoso da dover risolvere, con il rinnovo o anche con una cessione dolorosa, ma che eviterebbe comunque di perderlo a zero.

Nel primo caso, l’attaccante chiede un ingaggio da top player, che fino ad ora, però, non ha dimostrato di meritarsi viste le prestazioni non certo esaltanti fornite nell’ultimo periodo, dopo un inizio da lampo. Nel secondo caso, invece, serviranno offerte di un certo tipo: almeno 50/60 milioni di euro per privarsi di un giocatore del genere, che non ha mai perso la stima di Allegri. Lo scrive Tuttosport.

