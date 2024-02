Napoli Juve, un recupero in extremis per Allegri in vista del big match? C’è un big che può essere convocato per la panchina

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione sulle condizioni di Danilo, che ieri è stato uno di quelli che in casa Juve ha lavorato ancora una volta a parte.

Il brasiliano, ovviamente, non è ancora al meglio della condizione, ma le proverà tutte per tornare in extremis in vista del big match con il Napoli di domenica, anche solo per la panchina. Bisognerà invece aspettare ancora un po’ per il rientro di altri pezzi importanti come Kean.

