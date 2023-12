Jovic l’arma in più del Milan, i numeri della sua partita contro la Salernitana: che precisione! Il suo impatto è evidente

Ha deciso Salernitana Milan con il gol del pareggio del 2 a 2, e si è confermato come l’arma in più di Stefano Pioli: Luka Jovic è il giocatore chiave dei rossoneri, anche secondo le statistiche della Lega Serie A. Entrato in campo al 70′, nei suoi 26 minuti giocati ha fatto tantissimo.

Il primo dato che salta all’occhio è la precisione nelle conclusioni: l’attaccante serbo ha fatto 3 tiri, tutti e 3 nello specchio della porta (ed uno di essi si è tramutato in gol). Sono 12 le palle giocate dell’ex Fiorentina, con 4 passaggi riusciti e la percentuale di precisione passaggi dell’80%. Numeri incoraggianti in vista della stagione, nonostante una serata da dimenticare per i rossoneri.

The post Jovic l’arma in più del Milan, i numeri della sua partita contro la Salernitana: che precisione! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG