Jovic Milan a fuoco lento: doppia offerta alla Fiorentina e al giocatore serbo! I dettagli e gli ultimi aggiornamenti

Si scalda la pista che potrebbe portare Luka Jovic a vestire la maglia del Milan. Quella che fino a poche ore fa sembrava una semplice suggestione di mercato potrebbe diventare una trattativa concreta.

La giornata di ieri è stata importante: le parti hanno approfondito i costi dell’operazione (2,5 milioni di euro per il cartellino, contratto biennale per il serbo). Può essere lui il vice Giroud cercato in queste settimane dal Diavolo.

