L’ex centrocampista di Juve e Inter, Vladimir Jugovic, si è espresso così in vista dello scontro diretto di domani tra nerazzurri e bianconeri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vladimir Jugovic, doppio ex di Inter e Juve, si è espresso così in vista dello scontro diretto di domani.

SENSAZIONI? – «Inter-Juve è il bello del calcio. Arriva dopo un lungo duello e vale come una finale. Finalmente è tornato il derby d’Italia di un tempo, il massimo dello spettacolo per i tifosi. In questo tipo di partite deve uscire la forza di una squadra. Chi vince a San Siro non conquista il campionato, ma lancia un messaggio forte che può spostare gli equilibri interni ed esterni».

PRONOSTICO – «Punto sulla Juve perché spero che la lotta scudetto sia avvincente fino a maggio. Se vince l’Inter, invece, la squadra di Inzaghi prende un bel vantaggio e anche la partita da recuperare per gli impegni di Supercoppa. Non credo che Inter e Juventus giocheranno in partenza per il pareggio. Però, nel caso, il pari in trasferta non sarebbe un brutto risultato per i bianconeri. Significherebbe restare in scia all’Inter nel momento più caldo visto che a fine mese Lautaro e compagni avranno gli ottavi di Champions contro l’Atletico, un’altra mia ex squadra».

MEGLIO RABIOT O BARELLA? – «È una bella lotta. Parliamo di due centrocampisti di spessore. Rabiot è più fisico, Barella più imprevedibile».

IL PERICOLO PRINCIPALE DELL’INTER – «Lautaro, una punta top. Mi piace come si muove: si sposta sempre, è velenoso per i difensori».

L’articolo Jugovic pronostica: «Inter Juve? Punto sui bianconeri, tra Rabiot e Barella scelgo…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG