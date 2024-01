Jugovic: «Un derby d’Italia per lo scudetto è spettacolare». L’intervista all’ex centrocampista sui bianconeri e non solo

Jugovic, ex centrocampista della Juve, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare dei bianconeri e non solo. Ecco un estratto.

LOTTA INTER JUVE – «I nerazzurri sono forti e hanno fatto meglio della Juve finora. E’ una bella sfida, avvincente e a guadagnarci è tutto il calcio italiano. Un derby d’Italia per lo scudetto è spettacolare. Non è divertente quando domina sempre la stessa squadra».

