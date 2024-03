L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar ha parlato nel prepartita del match di Champions League con l’Atletico Madrid: le dichiarazioni

In collegamento per Prime Video, Julio Cesar parla così nel prepartita di Atletico Madrid Inter.

PARTITA – «La finale dell’anno scorso con il Man City ha portato grande fiducia nella squadra. L’Inter sta facendo davvero bene e in Europa non deve aver paura di nessuno. Sommer è stato davvero una sorpresa per me: oggi dà sicurezza non solo alla difesa, ma anche da tutta la squadra e alla società. La difesa dell’Inter deve stare molto attenta a Griezmann e Morata, sono loro i due pericoli maggiori per i nerazzurri»

