L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar ha parlato della finale di Champions League di domani tra i nerazzurri e il Manchester City

Ai microfoni di Sky Sport, Julio Cesar dice la sua sulla finale di Champions League che domani vedrà fronteggiarsi Inter e Manchester City:

LE PAROLE- «Domani serve tanto carattere, bisogna crederci. Sappiamo che il City è veramente forte, che cerca sempre di avere il pallone. Inzaghi sicuramente ha preparato benissimo la squadra, in una partita secca tutto può succedere. Onana Per essere un portiere di una big come l’Inter, devi avere personalità. E lui è uno che ce l’ha. Ma pure Handanovic. Non mi piace parlare di un solo portiere: io ero il titolare, ma Toldo e Orlandoni sono stati importantissimi nello spogliatoio. Vincere la Champions ti manda nella storia, questo è quello che auguro alla squadra»

