Julio Cesar Ospite a Amazon Prime Video, ha parlato così dell’euroderby di Champions League contro il Milan:

«L’Inter penso che abbia sicuramente la possibilità di arrivare in finale. Anche perché non c’è più la regola dei gol fuori casa come nel 2003. È un po’ strano per due squadre che hanno giocato nello stesso stadio: una è passata perché ha cambiato solo la posizione del nome (nel tabellino, ndr)»

