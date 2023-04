L’ex stella nerazzurra Julio Cesar si è espresso sul collega Andrè Onana e sul prossimo impegno dell’Inter col Benfica

Sul canale Youtube di Prime Video Sport, l’ex portiere dell’Inter Julio Cesar dice la sua sul confronto di Champions di mercoledì tra i nerazzurri e il Benfica, per poi parlare di Onana:

INTER– «Conosco bene il Benfica, tante persone non sanno cosa significhi il Benfica. È una società che non punta tanto sull’Europa, puntano tanto sul campionato portoghese. All’Inter, Moratti ci teneva tanto a vincere la Champions League. Per questo prese Mourinho. Avevamo questa pressione addosso, ma in queste partite senti le cosiddette farfalle. Quando inizia la partita sei concentrato e finisce tutto. Ormai questa col Benfica, vedo un’Inter già in semifinale per quello che ha dimostrato a Lisbona e per la tradizione nel giocare in Champions League. C’è possibilità importante. Un possibile derby tra Inter e Milan sarebbe molto bello, ma per il Napoli è ancora tutto aperto. Onana o Maignan? Il francese è un portiere che mi piace tanto perché lo vedo molto sciolto. Onana, dopo che ha sostituito Handanovic, sta facendo vedere piano piano di che pasta è fatto. Mi dicono che un portiere ottimista, fiducioso, che fa bene nello spogliatoio».

L’articolo Julio Cesar: «Vedo l’Inter in semifinale. Su Onana dico che…» proviene da Inter News 24.

