Nell’editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello si focalizza sull’Inter, prospettando una vera e propria rivoluzione in estate

Secondo Michele Criscitiello in estate ci sarà una rivoluzione a tinte nerazzurre in Viale della Liberazione:

INTER– Fai pena prima e dopo il Benfica, a Lisbona però fai una gran partita di qualità e carattere e sei con un piede e mezzo in semifinale di Champions League. C’è qualcosa che non funziona ma che sembrerebbe vada oltre il campo. Alla società, nella gestione, qualcosa è sfuggita di mano quest’anno e il risultato è il rischio di restare fuori dalla prossima competizione europea. L’Inter, come il Milan, avrà tanto da fare questa estate. Se non sarà rivoluzione poco ci manca.

L'articolo Criscitiello: «Inter, i problemi non riguardano il campo» proviene da Inter News 24.

