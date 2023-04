L’ex calciatore Massimo Orlando ha detto la sua sul destino di due allenatori accostati all’Inter: Conte e De Zerbi

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando si sofferma a parlare di Antonio Conte e Roberto De Zerbi, entrambi recentemente accostati alla panchina dell’Inter:

DE ZERBI- «Sono 7-8 anni che sento dire dai vertici di Coverciano e non solo di De Zerbi. Mi ha anche rotto un po’ questa cosa. Aspettiamo che arrivi ad ottenere risultati, poi vediamo. Che faccia giocare bene le sue squadre ok, ma non ho mai sentito uno più sponsorizzato di lui»

CONTE- «Lo dico da sempre, Conte alla fine credo sia la persona giusta per ricostruire alla Juventus. Per me verrebbe volentieri, e ci sono le condizioni per il ritorno»

L’articolo Orlando: «De Zerbi e Conte all’Inter? Vi dico come la penso» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG