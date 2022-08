Il tecnico del Torino Ivan Juric avverte i suoi sulle difficoltà della sfida di oggi contro la Cremonese.

Ivan Juric elogia la bravura dei dirigenti e dell’allenatore della Cremonese nella conferenza stampa di vigilia del match di campionato. “La Cremonese è un’ottima squadra che gioca in un modo molto simile al nostro. Ha fatto un ottimo mercato sulla base delle caratteristiche che vuole Alvini. Sono giocatori scelti per giocare questo tipo di calcio che giocano con ritmo e gamba, quindi, sono curioso di vedere se la mia squadra riuscirà a giocare su questi ritmi“.

“Mi aspetto una sfida difficilissima. Non c’entra il fatto che siano una neopromossa perché hanno cambiato molto rispetto all’anno scorso. Se scendiamo in campo rilassati, prendiamo cinque gol. Lukic sta benissimo, è un grandissimo ragazzo, ha avuto un corto circuito, siamo tutti perdenti in quel senso, ma come lavoro e comportamento è stato eccezionale. Ora io faccio scelte tecniche. In mezzo al campo con la Lazio mi sono piaciuti Ricci e Linetty, non ho nessun problema con lui, lavora alla grande, vuole riconquistarsi il posto. Schuurs? Non credo che pretendiamo molto. Lo abbiamo studiato in video, ha delle qualità positive e altre su cui deve lavorare molto per arrivare a certi livelli. Con lui abbiamo già iniziato a lavorare. Turnover in vista dei prossimi impegni ravvicinati? Ci penseremo dopo la partita di Cremona, che immagino avrà ritmi pazzeschi”.

