Il tecnico del Torino Ivan Juric ha spiegato minuziosamente il lavoro che fatto in questa settimana di pausa delle nazionali.

Ivan Juric ha anticipato i temi della sfida di domani contro l’Inter in conferenza stampa. “Abbiamo lavorato con un bello spirito, non ho ancora visto Sanabria che si aggrega oggi. Abbiamo fatto due buone settimane di lavoro. L’Inter è una squadra ancora più forte, si muovono bene e hanno aggiunto tanti cambi, soprattutto a centrocampo”.

Sui giocatori in dubbio

“Sanabria lo vedrò dopo la conferenza, abbiamo allenamento. Non pensavo alle due punte, è una banalità parlare in questo modo… Per me l’importante è che ci si alleni forte. Non è un bene perdere Zapata, non lo voleva nessuno. Il suo non è un infortunio, è una vecchia cicatrice e la sente tirare: succedono queste cose, spero torni già per la prossima anche se con i muscoli non si sa mai. Non ci prendiamo un rischio. Ma per domani non mi cambia nulla. Buongiorno? E’ al limite, spero che la prossima torni. Sazonov sta bene, Zima convive con il dolore ma va meglio, Soppy è verso il recupero e Buongiorno spero per la prossima settimana come Zapata. Djidji è ancora fuori”.

Mea culpa

“Siamo cresciuti in questi due anni, adesso abbiamo sensazioni non così positive. Queste due settimane sono servite per far capire che abbiamo fatto una crescita, ma non ci siamo ripetuti. Non ho paura a dire che ho sbagliato: in due anni abbiamo fatto cose a livelli altissimi, adesso si poteva fare meglio e ho dato per scontato certe cose. Pensavamo di aver acquistato certe cose, invece non è così”.

