Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, sarà ospite del salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin

Il capitano della Lazio e della Nazionale italiana, Ciro Immobile, sarà per la prima volta ospite nel salotto di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5. Nella puntata che andrà in onda domenica 22 ottobre a partire dalle 16.30.

Ad annunciarlo è la stessa trasmissione tramite con comunicato: «Prima intervista a Verissimo per il capitano della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile».

