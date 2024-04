L’allenatore del Torino Ivan Juric resta soddisfatto della prestazione della sua squadra nonostante la sconfitta di San Siro.

L’Inter vince 2-0 contro il Torino grazie alla doppietta di Calhanoglu: i nerazzurri hanno giocato al piccolo trotto nel primo tempo anche per merito dei granata che prima dell’inizio del match hanno tributato un lungo applauso alla squadra vincitrice dello Scudetto

Il tecnico

Ivan Juric ha analizzato Inter-Torino in conferenza stampa. “Abbiamo provato varie cose, anche oggi abbiamo giocato a 4 la squadra si è espressa bene, non ha deluso, si è espressa in maniera giusta. In altre partite non siamo riusciti ad esprimerci al meglio”.

Il rosso a Tameze

“Bene nel primo tempo, quindi assolutamente si, la squadra c’era eccome, con l’espulsione è chiaro che diventa tutto difficile”.

Raoul Bellanova

La partita ed un primo bilancio stagionale

“Sicuramente abbiamo fatto un primo tempo ottimo, la squadra ha lottato con uno in meno ma ha fatto cose giuste. Nelle prossime partite non vogliamo non fare niente, se non riusciamo a fare di più almeno mantenere questa classifica. Chiaro che in generale dal Toro ci si aspetta di più ed è giusto che sia così. Abbiamo faticato all’inizio poi la squadra si è espressa bene, dispiace per le gare stradominate e non vinte, abbiamo fatto crescere tanti giovani giocatori, ci sono scelte da potenziare, ma con i vari ricci, Bellanova, Buongiorno, rappresentano un grande futuro per il Torino”.

