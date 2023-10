L’allenatore del Torino Ivan Juric si rifiuta di vedere il bicchiere mezzo vuoto dopo il K. O. subito stasera.

Ivan Juric commenta rammaricato la sconfitta inflitta dall’Inter al suo Torino; ecco le sue parole a DAZN. “Il campionato è lungo e sono fiducioso si possa fare bene. Volevamo invitarli al pressing, abbiamo attaccato bene lo spazio ma potevamo farlo con più qualità. E’ un peccato non aver fatto gol dopo quei 60′. Sono preoccupato un po’ di tutto, è normale, ma i ragazzi si riprenderanno alla grande. Gli è servito da lezione questo momento di difficoltà. Sono fiducioso, la squadra è concentrata. L’Inter ha sofferto tanto e mi rimane questo”.

Le condizioni di Schuurs

“Vediamo domani, le sensazioni non sono positive. Speriamo in un miracolo. A noi già mancavano Buongiorno e Djidji, con Zima in condizioni non ottimale. Sazanov è giovane e ha voglia di imparare, ma deve ancora crescere e si è visto. I ragazzi hanno fatto 60′ ottimi, giocando da grande squadra”.

I rimpianti

“Dopo con questa situazione si è spostato tutto. C’erano tante situazioni create con il gioco, potevamo creare il mondo, ma abbiamo sbagliato tanto negli ultimi 30 metri. Ci voleva un po’ più di qualità. Dobbiamo avere grandissima lucidità, è la prima volta che siamo in reale difficoltà da due anni e mezzo. Bisogna essere lucidi e organizzati, cercando di preparare bene la prossima partita. I ragazzi hanno dato tutto: il risultato è brutto, ci è andata male perché abbiamo fatto tante cose buone”.

