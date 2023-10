Le parole di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, dopo la vittoria ottentuta dai nerazzurri contro il Torino

Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino. Di seguito le sue parole.

«Ogni partita fuori casa in Serie A è molto complicata, sapevamo che qui a Torino era dura. Abbiamo cominciato bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo segnato. Bella vittoria. Soffrire a casa del Torino è normale. È una squadra molto fisica. Abbiamo aggiustato quelle 2-3 cose dopo il primo tempo ed è andata meglio. Denzel è un gran giocatore, mi piace giocare con lui. Mi ha fatto un grande assist e lo ringrazio. Squadra di grande livello, sono contento di essere qua e poter aiutare la squadra in ogni partita. Io simile a Ibra Bello essere paragonato ad un grande giocatore come Zlatan, spero di fare come lui».

