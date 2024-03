Juve al Mondiale per Club 2025, ora è UFFICIALE: decisiva la sconfitta del Napoli col Barcellona in Champions League

La Juve è ufficialmente qualificata al Mondiale per Club che si disputerà, in formula totalmente rinnovata, nel 2025.

Il verdetto è arrivato questa sera grazie alla sconfitta del Napoli col Barcellona per 3-1 nel match valido per gli ottavi di ritorno di Champions League. I partenopei, che hanno 5 punti in meno dei bianconeri nel ranking Uefa (47 a 42), avevano bisogno di vincere per tentare il sorpasso sui bianconeri. Ma così non è stato.

The post Juve al Mondiale per Club 2025, ora è UFFICIALE: decisiva la sconfitta del Napoli col Barcellona appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG